В Windows 11 появится возможность изменять положение регуляторов звука и яркости

Функция представлена в Windows 11 24H2 и более новых сборках, в том числе Windows Server 2025. Функция так и называется «переключатель положения экранных индикаторов».

В Windows 10 такие индикаторы отображаются в верхнем левом углу экрана. Но впоследствии Microsoft внедрила универсальные интерфейсы в Windows 11 для отображения индикаторов. По мнению разработчиков Microsoft, нижнее расположение индикаторов считается удобным и не занимает много места на экране. И раньше положение индикаторов изменить было нельзя.

Однако некоторые пользователи могут захотеть изменить положение индикаторов на экране. Поэтому Microsoft тестирует возможность изменения положения индикаторов на экране. Переключатель положения позволит установить индикаторы «Вверху слева», «Вверху по центру» или «Внизу по центру», чтобы наложение не мешало работать. Но Microsoft не планирует перемещать их в левую часть экрана.