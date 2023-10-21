В Windows 11 появятся анимированные значки сети, как в Windows 7

Теперь в Windows 11 25977 появились анимированные значки, показывающие включённую и неактивную сеть, как в смартфонах и как ранее было в Windows 7 — последнем поколении ОС с анимированными значками Wi-Fi и проводной сети. В следующих поколениях таких значков не было.

В Windows 11 для отображения отключённой сети используется глобус с запрещающим знаком. Как отметил старший менеджер программы предварительной оценки Windows Брэндон Леблан, разработчики хотели выпустить эти значки толко в следующей сборке. Но в итоге решили использовать не статический, а динамический, то есть лучший индикатор того, когда Windows 11 подключается к Wi-Fi или инициализируется проводная сеть.