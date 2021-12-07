В Windows 11 появятся функции удобного копирования картинок и файлов из интернета

Что-то подобное в Windows есть и сейчас. Но копируется не файл, а текст с оформлением сайта или что-то ещё, делающее контент нечитабельным. С помощью функции Picking Clipboard можно будет сразу копировать не просто информацию, а расширения файлов: .docx — для текстовых файлов, а также .tiff — для графических, в дополнение к существующим jpg, jpeg, png, html.

Как отмечается, буфер обмена с заявленной функцией появится в браузерах Chrome 98 и Microsoft Edge 98.