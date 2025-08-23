В Windows 11 появятся «полезные сводки», основанные на активности пользователя

Функция AI Journeys пока недоступна в стабильной версии браузера, но Microsoft якобы планирует её внедрение в кратчайшие сроки. Microsoft утверждает, что при активации «Путей» используется ИИ-модель Phi-4 для анализа активности в штатном браузере Windows: функция преобразует веб-страницы, историю поиска и другую информацию в сводки, что якобы должно облегчить работу пользователей. Однако, что примечательно и на что обратили внимание обозреватели портала Windows Latest, в документе службы поддержки не содержится информации о конфиденциальности и защите данных при использовании этой функции.

Ещё одной странностью является то, что заявленная функция «полезных сводок» платная — $20. К тому же это не Copilot Pro, работающий на уровне всей ОС, в том числе на аппаратном уровне, и в чём смысл AI Journeys, в итоге не понятно.

«Нет смысла платить 20 долларов за функцию на базе искусственного интеллекта в Microsoft Edge, которая на самом деле не является продуктом Copilot (она использует локальные модели искусственного интеллекта, такие как Phi-4), но Microsoft может делать это, чтобы побудить больше людей платить за Copilot Pro», — пишут обозреватели.