В Windows 11 появятся предупреждения о попытке приложения получить доступ к микрофону или камере

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В Windows 11 появятся предупреждения о попытке приложения получить доступ к микрофону или камереДля защиты пользователей
Microsoft сообщила, что внедрит в Windows 11 новую функцию — аудит безопасности для отслеживания подозрительной активности приложений, в частности, когда та или иная программа пытается получить доступ к микрофону и камере компьютера.
На данный момент функция реализована в предварительной сборке ОС на Dev Channel. Кроме аудита, функция будет выводить пользователю предупреждающие сообщения, если приложения пытаются получить несанкционированный доступ к устройству.
Включить её можно в настройках системы, выбрав параметр «Конфиденциальность и безопасность», затем раздел «Разрешения приложения». В этом разделе можно отследить деятельность приложений, в том числе попытки получить доступ к оборудованию компьютера.