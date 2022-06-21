В Windows 11 появятся предупреждения о попытке приложения получить доступ к микрофону или камере

На данный момент функция реализована в предварительной сборке ОС на Dev Channel. Кроме аудита, функция будет выводить пользователю предупреждающие сообщения, если приложения пытаются получить несанкционированный доступ к устройству.

Включить её можно в настройках системы, выбрав параметр «Конфиденциальность и безопасность», затем раздел «Разрешения приложения». В этом разделе можно отследить деятельность приложений, в том числе попытки получить доступ к оборудованию компьютера.