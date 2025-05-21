В Windows 11 появятся расширенные настройки для продвинутых пользователей

Опубликовано 21 мая 2025, 09:451 мин.
В Windows 11 появятся расширенные настройки для продвинутых пользователейВ основном заинтересует программистов
На конференции для разработчиков Build 2025 компания Microsoft объявила о предстоящем добавлении в Windows раздела «Расширенные настройки», сообщает портал BleepingComputer. Новый функционал позволит опытным пользователям настраивать параметры, ранее доступные только через специальные команды.
В целом новые настройки ориентированы на продвинутых пользователей, таких как разработчики, программисты и инженеры. Настройки позволят выполнять такие действия, как постоянное отображение расширений файлов скрытых по умолчанию системных документов, полных путей к файлам в строке состояния, а также настройку меню «Пуск» для быстрого переключения между пользователями.
Кроме того, в будущих обновлениях ОС будет предоставлять расширенную информацию о дисках и включать специальный раздел для пользователей инструментов разработки Git.