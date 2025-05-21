В Windows 11 появятся расширенные настройки для продвинутых пользователей

В целом новые настройки ориентированы на продвинутых пользователей, таких как разработчики, программисты и инженеры. Настройки позволят выполнять такие действия, как постоянное отображение расширений файлов скрытых по умолчанию системных документов, полных путей к файлам в строке состояния, а также настройку меню «Пуск» для быстрого переключения между пользователями.

Кроме того, в будущих обновлениях ОС будет предоставлять расширенную информацию о дисках и включать специальный раздел для пользователей инструментов разработки Git.