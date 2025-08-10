В Windows 11 снизится количество уведомлений при установке системы

Речь идёт о SCOOBE — Second Chance Out-of-Box Experience. Это система дополнительных инструкций по установке ОС, которые появляются в конце процесса установки Windows 11. Эти уведомления помогают пользователю настроить различные аспекты ОС перед тем, как перейти к рабочему столу.

Проблема SCOOBE в том, что эти инструкции могут вызвать раздражение и утомление, так как требуют выполнения множества запросов. Это мешает сразу начать использовать компьютер.

Теперь же Microsoft объединила многие из этих запросов и представила их в виде интерфейса с одним экраном. Пользователь видит список переключателей, по одному для каждой дополнительной функции, а также кнопки «Сохранить текущие настройки» и «Принять и продолжить».

Обозреватели отмечают, что это позволяет пользователю пропустить этап загрузки Windows одним щелчком мыши и начать работу с компьютером в кратчайшие сроки.