В Windows 11 станет проще найти пароль от Wi-Fi

Как сообщается, для просмотра пароля от W-Fi нужно будет перейти в раздел «Параметры», после этого — в раздел «Сеть и Интернет», затем выбрать пункт «Wi-Fi» и опцию «Управление известными сетями». В открывшемся окне можно будет просмотреть список всех сохранённых Wi-Fi-сетей, затем нужно выбрать целевую и нажать кнопку «Просмотреть ключ беспроводной сети Wi-Fi».

Сейчас в Windows 11 просматривать такой пароль неудобно. Приходится открывать свойства подключения, а во вкладке «Безопасность» включать опцию «Показать символы». А чтобы увидеть пароли от неактивных Wi-Fi-сетей, придётся отрыть командную строку и активировать команду «netsh».