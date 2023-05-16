В Windows 11 теперь можно дистанционно читать сообщения с iPhone

16:35, 16 мая 2023
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В Windows 11 теперь можно дистанционно читать сообщения с iPhoneНо с ограничениями
Microsoft запустила полноценную работу приложения Phone Link для чтения сообщений и приёма звонков с iPhone на компьютерах под управлением Windows 11.
Но у этого функционала есть ограничения: iPhone должен быть подключён к компьютеру через Bluetooth, все сообщения из айфона отображаются в виде серых пузырьков, что не позволяет отличить SMS от сообщений в фирменном iMessage.
Также Phone Link не предполагает поддержку групповых чатов, просмотр фото, видео и истории переписки за пределами текущего сеанса.
Получать сообщения и звонки в Windows 11 получится со смартфонов под управлением iOS 14 и новее, iPad и Mac не поддерживаются.
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги:
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