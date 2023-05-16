В Windows 11 теперь можно дистанционно читать сообщения с iPhone

Но у этого функционала есть ограничения: iPhone должен быть подключён к компьютеру через Bluetooth, все сообщения из айфона отображаются в виде серых пузырьков, что не позволяет отличить SMS от сообщений в фирменном iMessage.

Также Phone Link не предполагает поддержку групповых чатов, просмотр фото, видео и истории переписки за пределами текущего сеанса.

Получать сообщения и звонки в Windows 11 получится со смартфонов под управлением iOS 14 и новее, iPad и Mac не поддерживаются.