В Windows 11 улучшили защиту ввода пароля на небезопасных сайтах

Раньше антифишинговая функция, впервые реализованная в сборке Windows 11 22H2 в сентябре 2022 года, просто сообщала о «небезопасном использовании паролей». Теперь же технология будет предупреждать в случае копирования и вставки пароля на небезопасном (потенциально фишинговом) сайте и «в непроверенных приложениях».

«Мы тестируем нововведение, которое поможет защитить учётные данные. Пользовательский интерфейс теперь сможет предупреждать о небезопасном копировании и вставке паролей», — сообщила команда Microsoft.