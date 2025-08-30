В Windows 11 вернулись часы с секундами на панели задач

Опубликовано 30 августа 2025, 21:531 мин.
В Windows 11 вернулись часы с секундами на панели задачРеализовано много улучшений системы
Портал Windows Latest сообщает, что обновление Windows Update 11 KB5064081, специально разработанное для версии 24H2, вернуло на панель задач часы с секундами, встроенные в календарь, и предоставляет прямые ссылки для загрузки автономного установщика в формате .msu.
Обновление включает в себя новую домашнюю страницу с искусственным интеллектом, обновляет ОС до версии Windows 11 версии 26100.5074, а также включает многочисленные улучшения для интегрированных приложений и функций Windows.
К тому же Microsoft улучшила четыре основных компонента ИИ, интегрированного в Windows 11: поиск изображений, извлечение контента, семантический анализ и модель поиска. Улучшения и исправления ошибок реализованы и для экранов блокировки, приветствия и раздела настроек.
Сообщается, что резервное копирования Windows теперь поддерживается и для корпоративных пользователей и администраторов. Также в обновлении устранено более десяти ошибок.
