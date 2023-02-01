В Windows 12 может быть добавлен чат-бот ChatGPT

Обновления для Windows 11 выйдут в ближайшие один-два месяца, но как будет реализована интеграция бота, не сообщается. Судя по инсайдерской информации, ChatGPT будет полноценно интегрирован в «Календарь», «Почту» и другие сервисы Microsoft. Опять же, неизвестно, уже в Windows 11 или всё же в 12-й.

Microsoft использует алгоритмы искусственного интеллекта и сейчас, но только для размытия фона, автоисправления яркости при видеосвязи, а также фильтрации шума и других задачах.

По заявлениям представителей компании, с помощью ChatGPT для пользователей грань между компьютером и облачной платформой станет практически незаметной. Скорее всего, часть данных будет обрабатываться в облаке, поскольку ChatGPT уже использует мощности Microsoft Azure для работы.