В Windows появилась возможность привязывать банковскую карту

Как сообщается, привязка банковской карты была внедрена для удобства пользователей: чтобы можно было легко пополнять счёт при оплате приложений, услуг Microsoft или подписок. Если срок действия карты истекает, пользователь получить своевременное уведомление.

Также был улучшен инструмент первичной настройки Windows 11 - Out of the Box Experience (OOBE), позволяющий в процессе установки ОС на компьютер привязать смартфон на Android посредством QR-кода.

Новый инструмент Smart App Control (SAC) сканирует компьютер на предмет потенциально опасных приложений, которые потом блокирует.

Функция запуска обновлений автоматически подстраивается под источник энергии, питающий компьютер, и запускает обновления, если находит чистую энергию - от ветра, солнца и т.п. Но это возможно только при наличии информации от партнёров Microsoft - electricityMap и WattTime.