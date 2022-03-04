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В Windows появилась возможность привязывать банковскую карту

И ещё несколько инверсных функций
Стало известно о выходе новой тестовой сборки Windows 11 под номером 22567. Сборка получила ряд новых функций, самыми примечательными из которых стали привязка к ОС банковской карты, возможность привязки Android-устройства на этапе установки системы, блокировка потенциально опасных приложений и запуск обновлений при обнаружении экологичных источников энергии.
В Windows появилась возможность привязывать банковскую карту

Как сообщается, привязка банковской карты была внедрена для удобства пользователей: чтобы можно было легко пополнять счёт при оплате приложений, услуг Microsoft или подписок. Если срок действия карты истекает, пользователь получить своевременное уведомление.

Также был улучшен инструмент первичной настройки Windows 11 - Out of the Box Experience (OOBE), позволяющий в процессе установки ОС на компьютер привязать смартфон на Android посредством QR-кода.

Новый инструмент Smart App Control (SAC) сканирует компьютер на предмет потенциально опасных приложений, которые потом блокирует.

Функция запуска обновлений автоматически подстраивается под источник энергии, питающий компьютер, и запускает обновления, если находит чистую энергию - от ветра, солнца и т.п. Но это возможно только при наличии информации от партнёров Microsoft - electricityMap и WattTime.

Источник: Aroged
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