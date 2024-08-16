В Windows появилось приложение для передачи файлов на Android по воздуху, как AirDrop у Apple

Новый функционал станет частью приложения Phone Link и будет доступен пользователям Windows 10 и Windows 11.

Для использования функции пользователям потребуется синхронизировать свои компьютеры со смартфонами под управлением Android.

После этого в проводнике Windows появится опция «Поделиться», которая станет доступна при нажатии правой клавишей мыши на выбранный файл. Передача будет происходить без использования проводов, напрямую между устройствами.

Phone Link будет поддерживать работу на устройствах с Windows 10, начиная с обновлений 2019 года, а также на Android 9.0 и выше с установленным приложением Link to Windows.