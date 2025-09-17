В Windows принудительно появится ИИ-приложение Microsoft 365 Copilot

Вендор объявил об этих изменениях на портале администрирования Microsoft 365, запуск которого запланирован на октябрь 2025 года. Пользователей ждёт появление нового приложения в меню «Пуск», и это будет сделано автоматически, согласие пользователей не понадобится.

Администраторы могут запретить установку Copilot по умолчанию в своей организации, если сочтут ненужной его интеграцию с приложениями Office. Но такие возможности вряд ли будут доступны для частных пользователей.

По словам обозревателей портала Windows Latest, в настоящее время Copilot доступен в различных приложениях Office, но, похоже, что версия, о которой идёт речь, разработана специально для Microsoft 365. Функционал этой версии включает поиск файлов, относящихся к конкретному проекту, автоматизацию задач с помощью ИИ-агентов и выполнение других задач с использованием нейросети.

Примечательно, что новая функция не повлияет на пользователей в Евросоюзе в силу последних нормативных актов. Microsoft не сможет принудительно запускать в ЕС приложения и службы без получения предварительного разрешения.