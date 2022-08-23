В Windows сломался вход в систему после очередного обновления

Причём для этого требуется специализированная программа для шифрования дисков BitLocker. При этом многие пользователи не знают, что для восстановления системы может понадобиться эта программа, а многие и не догадываются о её существовании.

Microsoft на своём сайте даже создала раздел для скачивания BitLocker. Но проблема как раз в том, что для получения этого приложения нужен второй компьютер.

Как решить эту проблему, пока не известно. Но разработчики уже пообещали исправить ситуацию в ближайшее время.