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В Windows-версии WhatsApp появились исчезающие сообщения

Чуть ранее они же появились и на мобильных устройствах
Как стало известно, команда WhatsApp обновила Windows-версию мессенджера, добавив в нее долгожданную среди многих пользователей функцию — исчезающие сообщения.

Данная функция стала частью свежего апдейта приложения под номером 2.2045.19.0, передает MSPoweruser. При этом, помимо новой возможности, обновление также улучшило производительность приложения и исправило целый ряд прежних проблем.

Напомним, что в версиях WhatsApp для iOS и Android, функция самоуничтожающихся сообщений появилась немного раньше. По заявлениям команды разработчиков мессенджера, на мобильных устройствах она начала появляться еще в начале ноября, при этом тестирование новой возможности проходило еще с осени 2019 года.

Отметим, что в случае, если режим исчезающих сообщений включен, то новые сообщения, отправляемые пользователем в чаты, будут удаляться через 7 дней после отправки. При этом любой участник в индивидуальном чате имеет возможность как включить, так и отключить исчезающие сообщения.