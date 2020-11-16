В Windows-версии WhatsApp появились исчезающие сообщения

Напомним, что в версиях WhatsApp для iOS и Android, функция самоуничтожающихся сообщений появилась немного раньше. По заявлениям команды разработчиков мессенджера, на мобильных устройствах она начала появляться еще в начале ноября, при этом тестирование новой возможности проходило еще с осени 2019 года.

Отметим, что в случае, если режим исчезающих сообщений включен, то новые сообщения, отправляемые пользователем в чаты, будут удаляться через 7 дней после отправки. При этом любой участник в индивидуальном чате имеет возможность как включить, так и отключить исчезающие сообщения.