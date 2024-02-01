В Яндекс Аренде теперь можно оставить отзыв на собственников квартир

К концу 2023 года более 95% сделок на Яндекс Аренде стали полностью онлайн. Теперь арендаторы смогут делиться впечатлениями об арендованной квартире, оценивать район, инфраструктуру, дом, а также делиться впечатлениями о собственнике. Эти отзывы помогут будущим арендаторам лучше понять условия жизни в новом месте.

Отзывы будут доступны только проверенным пользователям сервиса, что обеспечит достоверность информации. Оценки и комментарии арендаторов будут модерируемыми и отображаться в карточке квартиры при поиске. Команда сервиса будет внимательно реагировать на отзывы, обеспечивая соответствие информации действительности.

Это нововведение призвано улучшить процесс выбора жилья и создать более прозрачное взаимодействие между арендаторами и собственниками. В рамках тестирования уже оставлено более 2 500 отзывов, и средняя оценка составила 4,7 балла из 5.