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Опубликовано 01 февраля 2024, 22:39
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В Яндекс Аренде теперь можно оставить отзыв на собственников квартир

Что упростит выбор жилья
Сервис Яндекс Аренда внедрил новую функцию — возможность оставлять отзывы арендаторов на район, дом, квартиру и ее собственника. Это обновление упростит выбор идеального жилья, предоставляя будущим арендаторам более подробную информацию.
В Яндекс Аренде теперь можно оставить отзыв на собственников квартир

© Ferra.ru

К концу 2023 года более 95% сделок на Яндекс Аренде стали полностью онлайн. Теперь арендаторы смогут делиться впечатлениями об арендованной квартире, оценивать район, инфраструктуру, дом, а также делиться впечатлениями о собственнике. Эти отзывы помогут будущим арендаторам лучше понять условия жизни в новом месте.

Отзывы будут доступны только проверенным пользователям сервиса, что обеспечит достоверность информации. Оценки и комментарии арендаторов будут модерируемыми и отображаться в карточке квартиры при поиске. Команда сервиса будет внимательно реагировать на отзывы, обеспечивая соответствие информации действительности.

Это нововведение призвано улучшить процесс выбора жилья и создать более прозрачное взаимодействие между арендаторами и собственниками. В рамках тестирования уже оставлено более 2 500 отзывов, и средняя оценка составила 4,7 балла из 5.