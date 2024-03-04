В Яндекс.Еде и Delivery Club теперь можно покупать фастфуд в рассрочку

На первом этапе она доступна только ограниченному числу пользователей. Но в будущем компания планирует добавить её и в другие сервисы Яндекса.

Как это работает? Вы делаете заказ, как обычно, но вместо оплаты сразу выбираете опцию «Сплит». Сумма заказа записывается на ваш счёт, и вы можете оплатить её в течение двух недель без комиссии и процентов.