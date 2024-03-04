В Яндекс.Еде и Delivery Club теперь можно покупать фастфуд в рассрочку

Опубликовано 04 марта 2024, 20:32
1 мин.
В Яндекс.Еде и Delivery Club теперь можно покупать фастфуд в рассрочкуНеожиданная возможность
Хотите бургер, но денег нет? Не проблема! Яндекс запустил новую услугу — отложенную оплату в Яндекс.Еде и Delivery Club.
На первом этапе она доступна только ограниченному числу пользователей. Но в будущем компания планирует добавить её и в другие сервисы Яндекса.
Как это работает? Вы делаете заказ, как обычно, но вместо оплаты сразу выбираете опцию «Сплит». Сумма заказа записывается на ваш счёт, и вы можете оплатить её в течение двух недель без комиссии и процентов.
При этом в компании утверждают, что это не совсем рассрочка. Яндекс скорее позиционирует эту услугу как «способ оплаты, предлагающий внести сумму позже».
Зачем это нужно? Представители Яндекса заявили, что отложенная оплата будет удобна тем, кто не хочет сразу тратить всю сумму заказа, или тем, кому временно не хватает денег.