В Яндекс Go появился график изменения цены на такси

Можно будет увидеть, как изменяется цена в течение дня, чем отличается в час пик и в период разгруженности, какие факторы на это влияют.

Разрабочики рассказали, что алгоритм анализирует количество свободных машин такси вблизи точки вызова и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. За это время накапливается достаточно данных, чтобы предложить пользователям подобную оценку. Также учитываются погодные и дорожные условия. И если цена поездки выше или ниже стандартной, приложение это отметит.

С помощью новой функции можно сэкономить в период повышенного спроса на такси. Алгоритм может предложить маршрут не только поездки, но и пеший — можно пройтись несколько минут до места назначения. Также доступна опция «Вместе» — можно разделить поездку с попутчиком.