В Яндекс.Картах появились интерактивные пешие маршруты

Благодаря новой функции, пользователи смогут выстраивать пешеходные маршруты, а затем совершать по ним виртуальные прогулки. Более того, в данном режиме Карты будут показывать метки организаций, что должно облегчить понимание, какие компании имеют «представительства» в тех или иных зданиях.

На данный момент интерактивные панорамы можно открыть в компьютерной веб-версии сервиса, а также в версии для мобильных браузеров. Доступ к функции можно получить, построив необходимый пеший маршрут и нажав кнопку «Маршрут в панорамах».