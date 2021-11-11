В Яндекс.Картах появились интерактивные пешие маршруты

Приложения
Сегодня в 15:39
1 мин.
В Яндекс.Картах появились интерактивные пешие маршрутыОтличный способ прогуляться по любимым городам, не выходя из дома
Яндекс обновил свой сервис Карты — теперь в нём появились интерактивные пешие панорамы.
Благодаря новой функции, пользователи смогут выстраивать пешеходные маршруты, а затем совершать по ним виртуальные прогулки. Более того, в данном режиме Карты будут показывать метки организаций, что должно облегчить понимание, какие компании имеют «представительства» в тех или иных зданиях.
На данный момент интерактивные панорамы можно открыть в компьютерной веб-версии сервиса, а также в версии для мобильных браузеров. Доступ к функции можно получить, построив необходимый пеший маршрут и нажав кнопку «Маршрут в панорамах».
Отметим, что в каждом здании отмечено не больше пяти организаций. Демонстрируются лишь те из них, которые получили наибольший рейтинг.
Источник: Яндекс