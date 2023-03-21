В Яндекс.Картах появились точки, в которые можно сдать макулатуру, пластиковые бутылки и другое вторсырьё

Теперь в Яндекс.Картах можно найти такие пункты, находящиеся поблизости, прокладывать к ним маршруты, составлять списки и делиться с другими пользователями. В том числе искать пункты приёма вторсырья можно с помощью поисковой строки в «Картах».

Для этого можно написать «раздельный сбор отходов» и сервис покажет местоположение такой точки. Также можно отфильтровать пункт по типу вторсырья: где принимают только макулатуру, лампочки и т.д. Также в поиске Яндекс.Карт можно написать «куда сдать батарейки» или «куда сдать картон».

На коробках Яндекс.Маркета появились QR-коды, с помощью которых можно попасть на карту с отмеченными пунктами переработки.