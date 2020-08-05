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В Яндекс.Картах появятся пешие маршруты на основе фотографий пользователей
Возможно, одна из самых долгожданных функций сервиса стала реальностью
Как стало известно, в Яндекс.Картах появятся пешие маршруты на основе фотографий пользователей. Об этом заявили представители Яндекса, добавив, что специалисты и партнеры компании уже отсняли более 60 км улиц Москвы.
”Теперь любой желающий может снять маршрут прогулки и загрузить его в Яндекс.Карты. Фотографии улиц подскажут людям, можно ли пройти — нет ли на пути перекрытия или тупика. Это пригодится маломобильным горожанам, родителям с колясками, велосипедистам и всем, кому важна дорога без препятствий”, - рассказали в пресс-службе Яндекса.
При этом для того, чтобы отснять и загрузить свой маршрут, необходимо скачать Android-приложение под названием “Народная карта”. В случае, если сделанные снимки пройдут модерацию, они станут доступны в веб-версии Яндекс.Карт буквально в течение нескольких часов.