В Яндекс.Картах появятся пешие маршруты на основе фотографий пользователей

”Теперь любой желающий может снять маршрут прогулки и загрузить его в Яндекс.Карты. Фотографии улиц подскажут людям, можно ли пройти — нет ли на пути перекрытия или тупика. Это пригодится маломобильным горожанам, родителям с колясками, велосипедистам и всем, кому важна дорога без препятствий”, - рассказали в пресс-службе Яндекса.