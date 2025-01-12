В Яндекс.Музыке появились персональные итоги года — стартовала «Распаковка 2025»Ждем ответочки от Spotify
Пользователи уже могут посмотреть свою музыкальную статистику: сколько минут провели в прослушивании, какие треки стали главными, кого слушали чаще всего и какие подкасты удерживали внимание.
Как и раньше, итоги оформлены в виде набора интерактивных карточек, которыми удобно делиться в соцсетях.
Сервис подготовил персональный плейлист «Мой 2025» и короткий музыкальный «трейлер», отражающий настроение года.
В этом году появились и видеопоздравления от артистов, а у некоторых музыкантов появились собственные страницы с подробной статистикой фанатов.
«Распаковка 2025» размещена на главном экране приложения — прямо над лентой «Моя волна». Если раздел не отображается, достаточно обновить приложение до последней версии.
На фоне запуска многие заметили, что международный аналог — Spotify Wrapped — пока недоступен.