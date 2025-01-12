В Яндекс.Музыке появились персональные итоги года — стартовала «Распаковка 2025»

Пользователи уже могут посмотреть свою музыкальную статистику: сколько минут провели в прослушивании, какие треки стали главными, кого слушали чаще всего и какие подкасты удерживали внимание.

Как и раньше, итоги оформлены в виде набора интерактивных карточек, которыми удобно делиться в соцсетях.

Сервис подготовил персональный плейлист «Мой 2025» и короткий музыкальный «трейлер», отражающий настроение года.