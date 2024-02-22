В Яндекс.Переводчик встроили YandexGPT для работы с английским текстом

Опубликовано 22 февраля 2024, 08:59
1 мин.
В Яндекс.Переводчик встроили YandexGPT для работы с английским текстомДля многих это будет киллер фича
Новость для тех, кто часто работает с английским текстом — Яндекс.Переводчик обзавелся крутой фишкой.
Речь идет о добавлении YandexGPT — нейросети, которая поможет вам писать и редактировать текст на английском как профи. Новый раздел «Редактор» в десктопной версии переводчика умеет:
- Переписывать текст в разных стилях: деловой, дружеский, официальный, и т.д.
- Исправлять грамматические и орфографические ошибки.
- Предлагать синонимы для слов и выражений.
YandexGPT бережно редактирует текст, сохраняя его смысл. Вы можете применить функцию ко всему тексту или к отдельным предложениям. В планах Яндекса добавить еще две функции:
- Добавление редко употребляемых слов и фразеологизмов.
- Упрощение лексики для людей с базовым уровнем английского.