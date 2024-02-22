В Яндекс.Переводчик встроили YandexGPT для работы с английским текстом

Речь идет о добавлении YandexGPT — нейросети, которая поможет вам писать и редактировать текст на английском как профи. Новый раздел «Редактор» в десктопной версии переводчика умеет:

Переписывать текст в разных стилях: деловой, дружеский, официальный, и т.д.

Исправлять грамматические и орфографические ошибки.

Предлагать синонимы для слов и выражений.

YandexGPT бережно редактирует текст, сохраняя его смысл. Вы можете применить функцию ко всему тексту или к отдельным предложениям. В планах Яндекса добавить еще две функции: