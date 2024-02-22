Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 22 февраля 2024, 08:59
1 мин.

В Яндекс.Переводчик встроили YandexGPT для работы с английским текстом

Для многих это будет киллер фича
Новость для тех, кто часто работает с английским текстом — Яндекс.Переводчик обзавелся крутой фишкой.

Речь идет о добавлении YandexGPT — нейросети, которая поможет вам писать и редактировать текст на английском как профи. Новый раздел «Редактор» в десктопной версии переводчика умеет:

  • Переписывать текст в разных стилях: деловой, дружеский, официальный, и т.д.
  • Исправлять грамматические и орфографические ошибки.
  • Предлагать синонимы для слов и выражений.

YandexGPT бережно редактирует текст, сохраняя его смысл. Вы можете применить функцию ко всему тексту или к отдельным предложениям. В планах Яндекса добавить еще две функции:

  • Добавление редко употребляемых слов и фразеологизмов.
  • Упрощение лексики для людей с базовым уровнем английского.
Источник:Яндекс
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
,
#Яндекс