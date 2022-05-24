В YouTube на смартфонах появятся эмодзи для реакций на видео

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В YouTube на смартфонах появятся эмодзи для реакций на видеоЭто потенциально отвлекающая от просмотра видео функция
В мобильной версии YouTube появится возможность реакций на видео в виде эмодзи. Но пока такая функция доступна не на всех каналах и не всем пользователям, но будет реализована и для iOS, и для Android.
Всего будет доступно 4 эмодзи, разработчики реализуют функцию в виде панели в окне просмотра. При нажатии эмодзи будут появляться на временной шкале воспроизведения. Отмечается, что пока не будет отображаться информация, кто из пользователей оставил ту или иную реакцию.
Специалисты называют эту функцию потенциально отвлекающей от просмотра видео.