В YouTube на смартфонах появятся эмодзи для реакций на видео

Это потенциально отвлекающая от просмотра видео функция

В мобильной версии YouTube появится возможность реакций на видео в виде эмодзи. Но пока такая функция доступна не на всех каналах и не всем пользователям, но будет реализована и для iOS, и для Android.