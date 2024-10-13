В YouTube под роликами Shorts исчезнет кнопка дизлайка и появится «Сохранить»

Пока это тестовая функция, апробация который происходит на небольшом количестве пользователей со случайной выборкой. По сообщениям разработчиков Google, новая кнопка позволит быстро добавлять интересующие Shorts в плейлисты, чего видеохостинг и добивается. Кнопка дизлайка переедет в основное меню плеера YouTube Shorts.

По словам тестировщиков, оставивших отзывы о новом функционале, с учётом быстрой смены вертикальных видео новая кнопка позволит быстро сохранять нужные истории с возможностью повторного просмотра. Но, по мнению аналитиков, перенос кнопки «Не нравится» лишит пользователей быстрой реакции на непонравившиеся Shorts и обучения алгоритмов больше не показывать подобные ролики.