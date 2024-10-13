Опубликовано 13 октября 2024, 10:581 мин.
В YouTube под роликами Shorts исчезнет кнопка дизлайка и появится «Сохранить»Эксперты раскритиковали новую функцию
На YouTube в разделе вертикальных видео Shorts произошёл небольшой редизайн интерфейса: на месте кнопки «Не нравится» разместится «Сохранить».
Пока это тестовая функция, апробация который происходит на небольшом количестве пользователей со случайной выборкой. По сообщениям разработчиков Google, новая кнопка позволит быстро добавлять интересующие Shorts в плейлисты, чего видеохостинг и добивается. Кнопка дизлайка переедет в основное меню плеера YouTube Shorts.
По словам тестировщиков, оставивших отзывы о новом функционале, с учётом быстрой смены вертикальных видео новая кнопка позволит быстро сохранять нужные истории с возможностью повторного просмотра. Но, по мнению аналитиков, перенос кнопки «Не нравится» лишит пользователей быстрой реакции на непонравившиеся Shorts и обучения алгоритмов больше не показывать подобные ролики.