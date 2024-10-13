Приложения
Опубликовано 13 октября 2024, 10:58
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В YouTube под роликами Shorts исчезнет кнопка дизлайка и появится «Сохранить»

Эксперты раскритиковали новую функцию
На YouTube в разделе вертикальных видео Shorts произошёл небольшой редизайн интерфейса: на месте кнопки «Не нравится» разместится «Сохранить».
В YouTube под роликами Shorts исчезнет кнопка дизлайка и появится «Сохранить»
© Nik / Unsplash

Пока это тестовая функция, апробация который происходит на небольшом количестве пользователей со случайной выборкой. По сообщениям разработчиков Google, новая кнопка позволит быстро добавлять интересующие Shorts в плейлисты, чего видеохостинг и добивается. Кнопка дизлайка переедет в основное меню плеера YouTube Shorts.

По словам тестировщиков, оставивших отзывы о новом функционале, с учётом быстрой смены вертикальных видео новая кнопка позволит быстро сохранять нужные истории с возможностью повторного просмотра. Но, по мнению аналитиков, перенос кнопки «Не нравится» лишит пользователей быстрой реакции на непонравившиеся Shorts и обучения алгоритмов больше не показывать подобные ролики.