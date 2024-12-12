В YouTube появилась ИИ-функция автоматического дубляжа видео на разные языки

Опубликовано 12 декабря 2024, 18:451 мин.
В YouTube появилась ИИ-функция автоматического дубляжа видео на разные языкиРусский пока не поддерживается
Видеохостинг YouTube запустил функцию автоматического дубляжа видео, который, согласно пресс-релизу компании, стал доступен «для сотен тысяч каналов», которые ориентированы на образовательный контент.
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Дубляж на выбранный язык осуществляется сразу при загрузке видео. Автор видео может предварительно прослушать аудиодорожку, и в случае плохого качества удалить её. Удалить звуковую дорожку можно и до, и после публикации видео. А зритель может выбрать нужную звуковую дорожку в настройках плеера.
Видео можно перевести на английский, французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, японский, португальский и испанский языки, а также наоборот. Русский язык пока не поддерживается.
Известно, что YouTube начал тестировать функцию автоматического дубляжа видео ещё летом 2023 года. За перевод отвечает модель ИИ сервиса Aloud, который был разработан в инкубаторе Google Area 120.