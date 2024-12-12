В YouTube появилась ИИ-функция автоматического дубляжа видео на разные языки

Дубляж на выбранный язык осуществляется сразу при загрузке видео. Автор видео может предварительно прослушать аудиодорожку, и в случае плохого качества удалить её. Удалить звуковую дорожку можно и до, и после публикации видео. А зритель может выбрать нужную звуковую дорожку в настройках плеера.

Видео можно перевести на английский, французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, японский, португальский и испанский языки, а также наоборот. Русский язык пока не поддерживается.

Известно, что YouTube начал тестировать функцию автоматического дубляжа видео ещё летом 2023 года. За перевод отвечает модель ИИ сервиса Aloud, который был разработан в инкубаторе Google Area 120.