В YouTube появилась тестовая функция пересказа видео до воспроизведения

Функция открыта для тестирования с 1 августа, но небольшому количеству пользователей. Для создания видео, предваряющих тексты, используются ИИ-технологии, вероятно, это языковая модель Google, на которой работает чат-бот Bard.

Краткий пересказ видео должен послужить упрощению поиска более интересных и полезных для конкретного пользователя видеороликов. Пока аннотации доступны только на английском языке.

Как долго продлится тестовый период, не сообщается. Известно, что, если функция окажется востребованной, то достаточно быстро разработчики «выкатят» общедоступный функционал.