В YouTube появилась возможность выбирать качество воспроизводимых видео по умолчанию

Так, пользователи могут заранее настроить, в каком качестве приложение будет воспроизводить видео. Можно настроить по умолчанию вывод видео в самом высоком качестве (доступно лишь 720p) или, напротив, для экономии интернет-трафика, выбрать вариант с низким (от 144p до 480p). Отметим, что вручную можно выбрать разрешение до 4K UHD.

Помимо прочего в разделе расширенных настроек качества можно установить, в каком качестве видео будут воспроизводиться, когда смартфон подключен к Wi-Fi или сотовой сети. Нововведение доступно как для Android, так и для iOS. Для его установки необходимо загрузить последнюю версию клиента YouTube.