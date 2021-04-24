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Сегодня в 09:29
В YouTube появилась возможность выбирать качество воспроизводимых видео по умолчанию
Вышло соответствующее обновление
Google начала распространять обновление для мобильного приложения YouTube, благодаря чему в популярном видеосервисе появилась возможность выбирать качество воспроизводимых видео по умолчанию.
Так, пользователи могут заранее настроить, в каком качестве приложение будет воспроизводить видео. Можно настроить по умолчанию вывод видео в самом высоком качестве (доступно лишь 720p) или, напротив, для экономии интернет-трафика, выбрать вариант с низким (от 144p до 480p). Отметим, что вручную можно выбрать разрешение до 4K UHD.
Помимо прочего в разделе расширенных настроек качества можно установить, в каком качестве видео будут воспроизводиться, когда смартфон подключен к Wi-Fi или сотовой сети. Нововведение доступно как для Android, так и для iOS. Для его установки необходимо загрузить последнюю версию клиента YouTube.