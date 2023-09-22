В YouTube появился ИИ-редактор для создания фонов в коротких роликах

08:32, 22 сентября 2023
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В YouTube появился ИИ-редактор для создания фонов в коротких роликахСервис предложит и дополнительный функционал для работы с видео
Вице-президент видеохостинга YouTube Тони Рид анонсировал выход новой функции редактора платформы, работающей на основе искусственного интеллекта.
Сервис представил инструмент Dream Screen, позволяющий добавлять в короткие видеоролики сгенерированные нейросетью фоны. К тому же будет предложен и дополнительный функционал для редактирования и коротких, и длинных видео.
«Мы хотим дать пользователям такой набор продуктов и функций, который позволит им расширить границы своего творческого самовыражения», — заявил Рид.