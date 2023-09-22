В YouTube появился ИИ-редактор для создания фонов в коротких роликах

Сервис представил инструмент Dream Screen, позволяющий добавлять в короткие видеоролики сгенерированные нейросетью фоны. К тому же будет предложен и дополнительный функционал для редактирования и коротких, и длинных видео.

«Мы хотим дать пользователям такой набор продуктов и функций, который позволит им расширить границы своего творческого самовыражения», — заявил Рид.