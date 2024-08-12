В YouTube появился «Таймер сна» для любителей засыпать под видео

Эта функция автоматически останавливает воспроизведение через определенное время, что предотвращает продолжение воспроизведения и случайный запуск других видео после того, как вы уснули.

Сейчас «Таймер сна» находится в стадии тестирования и доступен для подписчиков YouTube Premium на настольных компьютерах и мобильных устройствах.

Пользователи могут настроить таймер, выбрав временной интервал от 10 до 60 минут, или установить паузу после завершения текущего видео.