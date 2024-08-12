В YouTube появился «Таймер сна» для любителей засыпать под видео

В YouTube появился «Таймер сна» для любителей засыпать под видеоПока в рамках тестирования
Эта функция автоматически останавливает воспроизведение через определенное время, что предотвращает продолжение воспроизведения и случайный запуск других видео после того, как вы уснули.
Сейчас «Таймер сна» находится в стадии тестирования и доступен для подписчиков YouTube Premium на настольных компьютерах и мобильных устройствах.
Пользователи могут настроить таймер, выбрав временной интервал от 10 до 60 минут, или установить паузу после завершения текущего видео.
Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователи могут перейти на страницу экспериментов YouTube — там есть возможность стать участником тестирования.
Пока неизвестно, будет ли эта функция доступна для всех пользователей YouTube или только для подписчиков Premium. Однако это не первый раз, когда платформа тестирует новые функции, которые позже становятся доступными для широкой аудитории.