В YouTube появился «умный» помощник от Google

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В YouTube появился «умный» помощник от GoogleДа, компания внедрила в видеосервис Google Ассистента
Несмотря на достаточно весомое значение YouTube для бизнеса Google, поисковый гигант продолжает добавлять в сервис немало рискованных функций. В этом плане проект частично напоминает стартап, нежели многомиллионную корпорацию.
Совсем недавно появилась информация о появлении режима «Картинка в картинке» для iOS и сохранения видеороликов для офлайн-просмотра. Теперь же пользователи могут попробовать активировать Google Ассистента в «Лаборатории YouTube», сообщает XDA-Developers.
Работает функция следующим образом: нейронная сеть анализирует тему видеоролика либо то, какие знаменитости в нём участвуют. И при пролистывании до сегмента с ассистентом, пользователю предлагается воспользоваться помощником: узнать больше об исполнителе, если это был клип на песню; посмотреть скриншоты и узнать оценку фильма, если это был трейлер и т.д.
Стоит отметить, что на данный момент функция работает лишь в Android-версии YouTube с интерфейсом на английском языке.