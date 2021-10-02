В YouTube появился «умный» помощник от Google

Совсем недавно появилась информация о появлении режима «Картинка в картинке» для iOS и сохранения видеороликов для офлайн-просмотра. Теперь же пользователи могут попробовать активировать Google Ассистента в «Лаборатории YouTube», сообщает XDA-Developers.

Работает функция следующим образом: нейронная сеть анализирует тему видеоролика либо то, какие знаменитости в нём участвуют. И при пролистывании до сегмента с ассистентом, пользователю предлагается воспользоваться помощником: узнать больше об исполнителе, если это был клип на песню; посмотреть скриншоты и узнать оценку фильма, если это был трейлер и т.д.