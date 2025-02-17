В Южной Корее удалили DeepSeek из магазинов приложений

DeepSeek прославился благодаря своему чат-боту R1, который смог конкурировать с западными аналогами при меньших затратах. Однако в нескольких странах возникли вопросы о том, как сервис хранит пользовательские данные. Компания заявляет, что информация размещается на «защищенных серверах в Китае», что вызывает опасения у регуляторов.

Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи заявила, что DeepSeek признал недостаточное соблюдение местных законов о конфиденциальности. Исправление ситуации, по оценке ведомства, займет «значительное время». Чтобы избежать дальнейших споров, компания согласилась временно приостановить скачивание приложения.

Сервис удалили из южнокорейских магазинов приложений. Однако пользователи, установившие DeepSeek ранее, пока могут продолжать им пользоваться. Власти страны рекомендуют «с осторожностью» работать с приложением и не вводить в него личные данные.