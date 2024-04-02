В закрытые чаты WhatsApp можно будет входить и на связанных устройствах

Как отмечается, сейчас пользователи могут использовать закрытые чаты только на основном смартфоне, но вскоре в настройках должна появиться опция, с помощью которой на связанных устройствах можно будет пользоваться закрытыми чатами. Для этого нужно будет задать специальный секретный код.

При этом на основном смартфоне поддерживается вход в закрытые чаты по биометрии, а на связанных устройствах, скорее всего, будет поддерживаться только секретный код. Также отмечено, что после настройки секретных чатов, они будут отображаться в специальной папке.