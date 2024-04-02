Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 02 апреля 2024, 21:45
1 мин.

В закрытые чаты WhatsApp можно будет входить и на связанных устройствах

Скоро должно выйти такое обновление
Разработчики WhatsApp расширят возможности закрытых чатов, появившихся в мессенджере в мае 2023 года. Ожидается, что после одного из обновлений тестовая функция в Android-версии мессенджера под номером 2.24.8.4 перекочует в стабильную, что даст доступ к закрытым чатам и на связанных устройствах.
В закрытые чаты WhatsApp можно будет входить и на связанных устройствах
© Wabetainfo.com

Как отмечается, сейчас пользователи могут использовать закрытые чаты только на основном смартфоне, но вскоре в настройках должна появиться опция, с помощью которой на связанных устройствах можно будет пользоваться закрытыми чатами. Для этого нужно будет задать специальный секретный код.

При этом на основном смартфоне поддерживается вход в закрытые чаты по биометрии, а на связанных устройствах, скорее всего, будет поддерживаться только секретный код. Также отмечено, что после настройки секретных чатов, они будут отображаться в специальной папке.

Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#WhatsApp
,
#мессенджер
,
#функции
,
#чат