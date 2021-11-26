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Веб-версия WhatsApp получила новую эксклюзивную функцию

Ждём её появления на Android и iOS?
Некоторое время назад стало известно о новой функции в Android-версии WhatsApp — уведомлениях о реакциях на сообщения. Теперь же своей уникальной возможностью обзавелась и веб-версия мессенджера.
Веб-версия WhatsApp получила новую эксклюзивную функцию

Так, пользователи могут создавать собственные стикеры не выходя из WhatsApp — соответствующий инструментарий внедрили непосредственно в сервис. Таким образом компания избавила людей от необходимости скачивать для этих целей сторонние приложения.

Доступ к новой функции можно получить нажав на иконку булавки, где затем будет нужно выбрать пункт «Стикеры». Затем достаточно выбрать желаемое изображение и отправить его.

Веб-версия WhatsApp получила новую эксклюзивную функцию

Не совсем ясно, получат ли мобильные версии WhatsApp схожий функционал. Скорее всего да, так как сложно найти логичное объяснение тому, почему этого не должно произойти.

Источник: The Verge
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