Веб-версия WhatsApp получила новую эксклюзивную функцию

Так, пользователи могут создавать собственные стикеры не выходя из WhatsApp — соответствующий инструментарий внедрили непосредственно в сервис. Таким образом компания избавила людей от необходимости скачивать для этих целей сторонние приложения.

Доступ к новой функции можно получить нажав на иконку булавки, где затем будет нужно выбрать пункт «Стикеры». Затем достаточно выбрать желаемое изображение и отправить его.