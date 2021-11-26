Веб-версия WhatsApp получила новую эксклюзивную функцию

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Веб-версия WhatsApp получила новую эксклюзивную функциюЖдём её появления на Android и iOS?
Некоторое время назад стало известно о новой функции в Android-версии WhatsApp — уведомлениях о реакциях на сообщения. Теперь же своей уникальной возможностью обзавелась и веб-версия мессенджера.
Так, пользователи могут создавать собственные стикеры не выходя из WhatsApp — соответствующий инструментарий внедрили непосредственно в сервис. Таким образом компания избавила людей от необходимости скачивать для этих целей сторонние приложения.
Доступ к новой функции можно получить нажав на иконку булавки, где затем будет нужно выбрать пункт «Стикеры». Затем достаточно выбрать желаемое изображение и отправить его.
Не совсем ясно, получат ли мобильные версии WhatsApp схожий функционал. Скорее всего да, так как сложно найти логичное объяснение тому, почему этого не должно произойти.
Источник: The Verge