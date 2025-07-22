Великобритания и OpenAI подписали стратегическое соглашение по развитию ИИ

Британское правительство планирует вложить около миллиарда фунтов в развитие вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. Цель — увеличить возможности публичных вычислений в 20 раз за ближайшие пять лет. Такое развитие необходимо стране для решения важных задач в здравоохранении, образовании, системе правосудия, обороне и безопасности.

OpenAI, известная своим сотрудничеством с Microsoft, может расширить офис в Лондоне и активнее применять технологии ИИ в разных секторах экономики и государственного управления.

Глава OpenAI отметил, что Великобритания стала первой страной, которая признала потенциал искусственного интеллекта и запустила инициативу «План действий по возможностям ИИ», нацеленную превратить страну в одного из мировых лидеров в этой сфере.

Правительство Лейбористской партии, несмотря на трудности с ростом экономики и снижением рейтингов, рассчитывает, что внедрение ИИ повысит производительность труда в стране примерно на 1,5% в год. Это может принести экономике дополнительные 47 миллиардов фунтов ежегодно в течение следующего десятилетия.