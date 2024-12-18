Верховный суд США рассмотрит иск TikTok об отмене запрета приложения

Закон, утвержденный Конгрессом в апреле, был поддержан судом апелляционной инстанции в Вашингтоне 6 декабря. Согласно этому закону, TikTok, являясь китайским приложением, представляет угрозу национальной безопасности США из-за доступа к данным пользователей, включая местоположение и частные сообщения. Однако TikTok утверждает, что не представляет угрозы для безопасности.

TikTok заявляет, что закрытие приложения даже на месяц приведет к потере трети пользователей в США, а также повредит рекламным доходам и привлечению новых создателей контента. В компании подчеркивают, что, несмотря на возможные риски, американские пользователи должны иметь право выбирать, использовать ли TikTok.