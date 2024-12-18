Верховный суд США рассмотрит иск TikTok об отмене запрета приложения

Опубликовано 18 декабря 2024, 21:551 мин.
Верховный суд США рассмотрит иск TikTok об отмене запрета приложенияСлушания назначены на 10 января
Верховный суд США принял решение рассмотреть иск TikTok и его китайской материнской компании ByteDance, которые оспаривают закон, предписывающий продажу приложения до 19 января 2024 года или его запрет по соображениям национальной безопасности. Суд назначил слушания на 10 января.
Закон, утвержденный Конгрессом в апреле, был поддержан судом апелляционной инстанции в Вашингтоне 6 декабря. Согласно этому закону, TikTok, являясь китайским приложением, представляет угрозу национальной безопасности США из-за доступа к данным пользователей, включая местоположение и частные сообщения. Однако TikTok утверждает, что не представляет угрозы для безопасности.
TikTok заявляет, что закрытие приложения даже на месяц приведет к потере трети пользователей в США, а также повредит рекламным доходам и привлечению новых создателей контента. В компании подчеркивают, что, несмотря на возможные риски, американские пользователи должны иметь право выбирать, использовать ли TikTok.