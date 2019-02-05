Viber обновился и сменил оформление

Чаты со скрытыми номерами в Viber позволяют общаться в мессенджере, не обмениваясь телефонными номерами и не подвергая риску персональные данные. Для того, чтобы начать переписку, достаточно скопировать имя пользователя из сообщения в сообществе или из списка участников группы.

Групповые звонки в Viber дают возможность созваниваться с пятью пользователями одновременно. На данный момент групповые вызовы Viber доступны только в формате аудио, но в будущем станет можно создавать видеочаты для нескольких пользователей. Также увеличится число пользователей, которых можно будет добавить в групповой аудиозвонок.

Viber 10 будет доступен для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни.