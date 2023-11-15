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08:36, 15 ноября 2023
1 мин.

Видео: как будет выглядеть Telegram на AR-шлеме Apple Vision Pro

Получилось очень симпатично

Павел Дуров, создатель Telegram и ВКонтакте, продемонстрировал работу мессенджера на гарнитуре виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Telegram стал первым сторонним приложением, официально представленным для VisionOS — операционной системы, лежащей в основе AR-шлема яблочной корпорации.

Интерфейс приложения напоминает десктопную версию, но с уникальными особенностями, адаптированными под виртуальную реальность. Основные элементы, такие как «Контакты», «Звонки», «Чаты» и «Настройки», были переработаны и расположены в новом, интуитивно понятном формате.

Видео: как будет выглядеть Telegram на AR-шлеме Apple Vision Pro
© Telegram

Одной из ключевых особенностей Telegram для Apple Vision Pro является возможность преобразования устной речи в текстовые сообщения, что делает общение еще более удобным и естественным.

Поддержка голосовых аудио также сохранена, обеспечивая полноценный функционал приложения в виртуальной реальности.

Видео: как будет выглядеть Telegram на AR-шлеме Apple Vision Pro
© Telegram

Дата выхода AR-версии мессенджера пока неизвестна, но предполагается, что она будет выпущена одновременно с дебютом Apple Vision Pro, запланированным на 2024 год.

Источник:Telegram
Теги:
#AR
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#Apple
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#TELEGRAM
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