Видео: как будет выглядеть Telegram на AR-шлеме Apple Vision Pro

Видео: как будет выглядеть Telegram на AR-шлеме Apple Vision ProПолучилось очень симпатично
Павел Дуров, создатель Telegram и ВКонтакте, продемонстрировал работу мессенджера на гарнитуре виртуальной реальности Apple Vision Pro.
Telegram стал первым сторонним приложением, официально представленным для VisionOS — операционной системы, лежащей в основе AR-шлема яблочной корпорации.
Интерфейс приложения напоминает десктопную версию, но с уникальными особенностями, адаптированными под виртуальную реальность. Основные элементы, такие как «Контакты», «Звонки», «Чаты» и «Настройки», были переработаны и расположены в новом, интуитивно понятном формате.
Одной из ключевых особенностей Telegram для Apple Vision Pro является возможность преобразования устной речи в текстовые сообщения, что делает общение еще более удобным и естественным.
Поддержка голосовых аудио также сохранена, обеспечивая полноценный функционал приложения в виртуальной реальности.
Дата выхода AR-версии мессенджера пока неизвестна, но предполагается, что она будет выпущена одновременно с дебютом Apple Vision Pro, запланированным на 2024 год.