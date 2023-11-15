Видео: как будет выглядеть Telegram на AR-шлеме Apple Vision Pro

Telegram стал первым сторонним приложением, официально представленным для VisionOS — операционной системы, лежащей в основе AR-шлема яблочной корпорации.

Интерфейс приложения напоминает десктопную версию, но с уникальными особенностями, адаптированными под виртуальную реальность. Основные элементы, такие как «Контакты», «Звонки», «Чаты» и «Настройки», были переработаны и расположены в новом, интуитивно понятном формате.