Видео в TikTok можно перелистывать голосом. Как это сделать

Эта функция, недавно обретшая популярность благодаря TikTok-блогеру под ником bigduke13entertainment, позволяет пролистывать видео, просто произнося слово «Next» («Следующий»).

Для активации этой функции необходимо выполнить несколько простых шагов. Сначала откройте настройки iPhone, затем перейдите в раздел «Доступность» и включите «Голосовое управление».

Если вы используете его впервые, потребуется пройти быструю настройку. Далее, создайте новую команду с фразой «Next» и задайте действие «Выполнить пользовательский жест», имитирующий свайп в TikTok.

Теперь, запустив приложение, вы сможете листать видео, просто говоря «Next», что делает просмотр более удобным и интуитивным, особенно в моменты, когда ваши руки заняты или находятся под одеялом.