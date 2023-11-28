Видео в TikTok можно перелистывать голосом. Как это сделать

Видео в TikTok можно перелистывать голосом. Как это сделатьКакие-то джедайские техники
Пользователи iPhone получили возможность управлять просмотром видео в TikTok, не прикасаясь к экрану.
Эта функция, недавно обретшая популярность благодаря TikTok-блогеру под ником bigduke13entertainment, позволяет пролистывать видео, просто произнося слово «Next» («Следующий»).
Для активации этой функции необходимо выполнить несколько простых шагов. Сначала откройте настройки iPhone, затем перейдите в раздел «Доступность» и включите «Голосовое управление».
Если вы используете его впервые, потребуется пройти быструю настройку. Далее, создайте новую команду с фразой «Next» и задайте действие «Выполнить пользовательский жест», имитирующий свайп в TikTok.
Теперь, запустив приложение, вы сможете листать видео, просто говоря «Next», что делает просмотр более удобным и интуитивным, особенно в моменты, когда ваши руки заняты или находятся под одеялом.