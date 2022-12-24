Виртуальный ассистент Сбера «Салют» научили придумывать музыку

В производстве музыки задействованы нейросети CLаMP и SymFormer. А создать композицию можно в сервисе «Маэстро», работающем на основе этих алгоритмов.

Для создания мелодии нужно пройти несколько этапов. Сначала нужно ввести текстовый запрос с вымышленными названиями артиста и композиции. Затем модель CLaMP обрабатывает полученную информацию, конвертирует эти данные в понятный для генератора мелодий язык и направляет в SymFormer. На завершающем этапе музыку, созданную SymFormer, озвучивают виртуальные инструменты.

Всю сгенерированную таким образом музыку можно добавлять в свою медиатеку внутри навыка и прослушивать в любое время. Можно также слушать треки, сгенерированные другими пользователями по похожим запросам, и оценивать их.

Сервис «Маэстро» доступен в приложениях «Салют» и «Сбербанк Онлайн».