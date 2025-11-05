Вирус для NFC-модулей начал не только взламывать кошельки, но и снимать наличные

Опубликовано 05 ноября 2025, 16:581 мин.
Вирус для NFC-модулей начал не только взламывать кошельки, но и снимать наличныеВсё начинается с фишинга
Специалисты компании CERT Polska выявили обновлённую версию вредоносного ПО NGate, предназначенного для устройств на базе Android. Разработчики вируса внедрили в софт возможность не просто красть деньги, но и снимать наличные в банкоматах без физической карты.
© CERT Polska
Атака начинается с фишинговых писем и телефонных звонков, якобы предлагающих услугу «верификации карты». После установки вредоносного приложения начинается тайный сбор данных о карте и PIN-кодах для NFC; вирус имитирует легитимный процесс идентификации.
NGate маскируется под службу Host Card Emulation (HCE) и имитирует виртуальную карту благодаря библиотеке libapp. Это позволяет вредонросу обмениваться зашифрованными данными с командным сервером.
Вредоносное ПО функционирует в двух режимах: один для сбора данных карты, а другой для эмуляции карты. Вирус поддерживает активное соединение каждые семь секунд, обеспечивая постоянную связь с сервером.