Вирус научился восстанавливать куки-файлы «с истекшим сроком годности»

Это опасная тенденция, так как в случае таких возможностей злоумышленник сможет войти в аккаунт жертвы даже при выходе из учётной записи и завершении сессии. Первым это заметил эксперт компании Hudson Rock Алон Гал.

Lumma распространяется по подписке. А новая функциональность доступна только при подписке Corporate, стоимость которой — $1 тысяча в месяц.