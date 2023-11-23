22:43, 23 ноября 2023
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Вирус научился восстанавливать куки-файлы «с истекшим сроком годности»Чтобы взламывать аккаунты Google
Вирус научился восстанавливать куки-файлы для аутентификации аккаунтов в Google. Зловред Lumma ( LummaC2) научился восстанавливать истекшие файлы куки для входа в аккаунты Google. Эта функциональность вируса нацелена именно на Google.
Это опасная тенденция, так как в случае таких возможностей злоумышленник сможет войти в аккаунт жертвы даже при выходе из учётной записи и завершении сессии. Первым это заметил эксперт компании Hudson Rock Алон Гал.
Lumma распространяется по подписке. А новая функциональность доступна только при подписке Corporate, стоимость которой — $1 тысяча в месяц.