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01:40, 29 декабря 2023
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Вирус Pegasus начал следить за пользователями iPhone в Индии

В этом заподозрили правительство страны

Американская правозащитная организация Amnesty International сообщила, что якобы индийское правительство инициировало слежку за некоторыми журналистами с помощью скандально известного приложения, вируса-шпиона Pegasus для iPhone.

Вирус Pegasus начал следить за пользователями iPhone в Индии

© Ferra.ru

Этот софт выгружает из айфонов фото, сообщения, переписку по электронной почте, контакты, данные GPS, может записывать звонки и незаметно для пользователя активировать камеру и микрофон. Количество пользователей iPhone, которые подверглись слежке, неизвестно.

Amnesty International заявила, что в Индии журналисты всё чаще становятся жертвами слежки, в том числе посредством Pegasus, а «оператором» сбора данных и заказчиком слежки якобы является правительство страны. По информации, вирус был обнаружен в основном у тех журналистов, кто был замечен в критике правительства действующего премьера Индии Нарендры Моди.

Источник:TechCrunch
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#вирус
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#слежка
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#индия
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#iPhone
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#приложение
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