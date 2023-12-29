Вирус Pegasus начал следить за пользователями iPhone в Индии

Этот софт выгружает из айфонов фото, сообщения, переписку по электронной почте, контакты, данные GPS, может записывать звонки и незаметно для пользователя активировать камеру и микрофон. Количество пользователей iPhone, которые подверглись слежке, неизвестно.

Amnesty International заявила, что в Индии журналисты всё чаще становятся жертвами слежки, в том числе посредством Pegasus, а «оператором» сбора данных и заказчиком слежки якобы является правительство страны. По информации, вирус был обнаружен в основном у тех журналистов, кто был замечен в критике правительства действующего премьера Индии Нарендры Моди.