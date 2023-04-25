VirusTotal найдёт даже самые необычные вирусы нового типа: к сканеру подключили искусственный интеллект

20:54, 25 апреля 2023
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VirusTotal найдёт даже самые необычные вирусы нового типа: к сканеру подключили искусственный интеллектСистема прогнозирует поведение вирусов
Сервис определения вирусов VirusTotal начал использовать искусственный интеллект для сканирования программного кода — поиска и описания поведения вредоносов.
Технология Code Insight основана на использовании облачной инфраструктурой Cloud Security AI Workbench большой языковой модели Sec-PaLM от Google, разработанной специально для систем информационной безопасности. Благодаря новому функционалу VirusTotal может не только фиксировать вирусы, но и описывать их потенциально вредоносное поведение и опасность для пользователя.
К тому же Code Insight может помочь собрать больше данных о ложноположительных и ложноотрицательных результатах сканирования.
Источник:Anti-Malware
Автор:Андрей КадуковТеги: