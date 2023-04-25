VirusTotal найдёт даже самые необычные вирусы нового типа: к сканеру подключили искусственный интеллект

Технология Code Insight основана на использовании облачной инфраструктурой Cloud Security AI Workbench большой языковой модели Sec-PaLM от Google, разработанной специально для систем информационной безопасности. Благодаря новому функционалу VirusTotal может не только фиксировать вирусы, но и описывать их потенциально вредоносное поведение и опасность для пользователя.

К тому же Code Insight может помочь собрать больше данных о ложноположительных и ложноотрицательных результатах сканирования.