Vivo обогнала конкурентов и первой установила на свои смартфоны Android 15

Несмотря на то, что первыми такие крупные обновления всегда распространяют технолидеры, на этот раз именно их китайский конкурент успел вывести Android 15 на устройства своих пользователей. Первыми раннее обновление получили серии Vivo X100, Vivo X Fold 3 Pro и iQOO 12.

Обновление называется Funtouch OS 15 и официально запланировано на 30 сентября, однако компания разослала своего рода предварительную версию, чтобы часть пользователей смогла оценить Android 15.

Как отмечает портал PhoneArena, Funtouch OS 15 — пользовательская оболочка Android от Vivo, предлагающая множество новых функций в дополнение к стандартному функционалу Android 15. Среди них функции, основанные на ИИ, такие как искусственный ластик в Галерее, аналогичный редактору Google Photos, и инструмент удаления теней для улучшения редактирования фотографий. Кроме того, обновление включает инструмент Live Transcribe для удобного ведения разговоров в режиме реального времени.