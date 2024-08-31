Визуальный поиск Circle to Search научился автоматически сканировать штрих-коды

Как отмечается, сначала была добавлена кнопка «Поделиться», позволяющая делиться контентом с окружением, теперь в технологию внедрили поддержку распознавания и автоматического сканирования штрих-кодов и QR-кодов.

Судя по инсайдам, первыми в деле новую функцию смогут опробовать пользователи смартфонов Pixel и Galaxy. Когда функция будет доступна на устройстве, то позволит автоматически сканировать штрих-коды и QR-коды. На экране появится новая вкладка, которая перенаправит пользователя к результатам сканирования.

Согласно инсайдерам из Android Authority, для запуска функции нужно перейти на веб-страницу или открыть изображение с QR-кодом либо штрих-кодом и произвести длительное нажатие на кнопку «Домой» пальцем или стилусом.