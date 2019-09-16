VK тестирует собственный агрегатор событий

“Вконтакте” представила пилот нового раздела социальной сети, в котором появилась возможность отслеживать грядущие мероприятия города.

На данный момент у некоторых пользователей мобильного приложения “Вконтакте” появился раздел “События”, если устройство от Apple или “Мероприятие”, если устройство на Android. С помощью данного раздела можно ознакомиться с крупными событиями в городе, которые можно посетить в ближайшее время. Данный раздел можно найти перейдя в меню и нажав в нижнем правом углу на значок. В верхней части нового агрегатора можно фильтровать события по направлениям, например “Кино”, “Концерты”, “Фестивали” и прочие.