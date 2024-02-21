Опубликовано 21 февраля 2024, 22:13
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VK запретила ChatGPT от OpenAI собирать данные «Дзена»Для снижения нагрузки
Платформа «Дзен», принадлежащая VK, заблокировала GPTBot от OpenAI, который сканировал данные с сайта для таких продуктов, как ChatGPT. Изменение было внесено в файл robots. txt, предназначенном для автоматического сбора информации.
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VK объяснила, что это сделано для снижения нагрузки на серверы «Дзена», где высоконагруженные сервисы ежесекундно обрабатывают более 150 тысяч запросов. Компания направляет ресурсы на обеспечение качественного опыта пользователям и авторам.
Файл robots. txt является рекомендательным, и роботы теоретически могут игнорировать его указания. GPTBot используется для сбора данных, используемых OpenAI для создания нейросетевых продуктов. Компания заблокировала доступ к сайту для пользователей из России. Проекты «Яндекс» и Google также используют подобные роботы, поддерживая актуальность данных о сайтах.
Источник:Коммерсантъ
Автор:Булат Кармак